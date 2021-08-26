Экс-посол Украины в Нидерландах стал представителем страны при Европейском Союзе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла страны в Нидерландах Всеволода Ченцова представителем государства при Европейском союзе.

Основной сферой деятельности дипломата будет являться управление проектами в Европейском сообществе по атомной энергии. Указ об этом был опубликован на сайте президента Украины.

"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", — говорится в документе.

С аналогичной должности в апреле 2021 года был уволен украинский дипломат Николай Точицкий. Зеленский также уволил посла в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрея Шевченко.