Конструктор российских РЛС рассказал о слежке за американскими истребителями

Россия отслеживает перемещения малозаметных истребителей F-35, произведенных в Соединенных Штатах, при помощи загоризонтных радиолокационных станций "Контейнер".

Такие РЛС работают на коротких волнах, что делает "стелс"-технологии, применяемые при производстве F-35, бесполезными. Об этом заявил генеральный директор "РТИ системы" Юрий Аношко.

Радиопогашающее покрытие в истребителях сконструировано с расчетом на станции, работающие на длинном диапазоне. Такие технологии реализованы в зенитных установках, радарах самолетов и бортовых системах. По словам Аношко, его утверждение не носит теоретический характер, "Контейнер" уже не единожды обнаруживал и сопровождал малозаметные американские истребители.