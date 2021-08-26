Систему начисления соцвыплат на детей могут изменить в России

Минтруд планирует скорректировать правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом рассказал замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Правила начисления выплат будут изменены для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей. Нововведения затронут имущество, которым владеют потенциальные получатели пособий, пишут "Известия".

"Новые правила... позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Эти изменения будут внесены до конца года", — подчеркнула Баталина.

Выплаты на детей от трех до семи лет зависят от доходов семьи и составляют от 50 до 100 процентов величины прожиточного минимума. Для беременных женщин и одиноких родителей размер пособий оценивается в половину регионального прожиточного минимума.