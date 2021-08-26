Антитела после прививки "Спутником V" со временем становятся сильнее

Вырабатывающиеся после прививки от коронавируса "Спутником V" антитела со временем лучше блокируют вирус. Такое открытие сделали ученые из Аргентины.

Способность антител блокировать любые штаммы коронавируса у привитых российской вакциной остается на протяжении шести месяцев. Это связано с процессом созревания иммуноглобулинов, пояснили в министерстве науки, технологий и инноваций Аргентины.

"Хотя количество антител снижается, в этом исследовании мы увидели, что качество и способность антител нейтрализовать оригинальный вариант SARS-CoV-2 и штаммы повышается с течением времени после вакцинации "Спутником V", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Исследователи изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови людей, которые прошли вакцинацию российской вакциной "Спутник V". Среди респондентов были и перенесшие COVID-19, и те, кто еще не сталкивался с инфекцией.