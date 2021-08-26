Байден избежал неудобных вопросов на пресс-конференции по Афганистану

Белый дом отключил микрофон американского лидера Джо Байдена после вопроса об гражданах США, ожидающих эвакуацию из Афганистана.

Журналист телеканала NBC Питер Александер спросил у президента, какие будут действия, если по завершению обговоренного ранее срока граждане США все еще будут находиться в Афганистане. Байден хотел ответить, но внезапно его микрофон был отключен. Осталось загадкой, было ли это случайность, либо Белый дом сделал это нарочно, чтобы комментарий не стал достоянием общественности.

Тут же последовала реакция от республиканской партии. Ее представитель — Мэтт Уилок поспешил обвинить администрацию в попытке защитить главу государства.

"О, черт возьми, они вырезали микрофон президента, чтобы никто не мог услышать его ответ. Вот как этот Белый дом обеспокоен тем, что Байден отвечает на вопросы по Афганистану", — написал он в Twitter.

Александер чуть позже рассказал, что ответил ему Байден. В подобном исходе президент пообещал проинформировать журналиста в первую очередь.