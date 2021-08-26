Пушков объяснил слова президента Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд "подложила свинью" Киеву, заявив, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он прокомментировал слова эстонского лидера о несоответствии Киева требованиям НАТО. Кальюлайд заверила, что Украине потребуется "20 лет работы", чтобы стать членом международной организации.

"Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова (и еще много десятилетий не будет готова) к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов", — написал Пушков.

Кальюлайд "не оставила камня на камне от официального киевского лозунга "Украина цэ Еуропа"". Сенатор сыронизировал, что лидер Эстонии может позволить себе подобные заявления на правах союзника Киева.