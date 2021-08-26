Япония приостановила вакцинацию препаратом Moderna из-за примесей в составе

Странные примеси были выявлены в вакцине от COVID-19 американского производителя Moderna. В связи с этим японские власти временно отказались от использования препарата.

Партия вакцины с неизвестными примесями была изготовлена на территории Испании. Решение о приостановке использования 1,63 млн доз препарата было принято японским минздравом. Власти страны инициировали проверку в связи с инцидентом.

Примеси состоят из небольших частиц. Прививочная кампания в Японии продолжается с применением вакцин AstraZeneca, Pfizer и BioNTech.