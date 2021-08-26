Эвакуационные самолеты Минобороны России вернулись из Афганистана

Четыре борта Ил-76 и Ил-62 из состава военно-транспортной авиации ВС России вернулись из Афганистана. Самолеты совершили посадку в аэропорту Чкаловский в Московской области.

Прибывшие на специальных рейсах россияне на данный момент проходят процедуру паспортного контроля. Один из приземлившихся в ходе разговора с ТАСС отметил, что чувствует себя в безопасности.

Эвакуацию проводит Министерство обороны России, исполняя поручение президента Российской Федерации Владимира Путина. В планах МО перевезти из Кабула около 500 россиян, а также подданных стран, участвующих в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в числе которых состоит Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Также из Афганистана на военных спецрейсах вылетят украинцы и узбеки.