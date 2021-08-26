Украина провалила сроки по сборке американских вертолетов UH-1

Концерн "Укроборонпром" не смог наладить сборку американских вертолетов UH-1 "Ирокез" к назначенному сроку, пишет Defense Express.

Представители компании обещали запустить производство к 30-летию независимости Украины, которое наступило 24 августа. Американские "Ирокезы" должны были изготавливаться на Одесском авиационном заводе.

Сборка вертолетов не началась. Представители концерна указывали, что комплекты для машин не привезли из-за долгих разрешительных процедур. В связи с этим сроки изготовления американских UH-1 сдвигаются.

Позже стало известно, что компания Bell Textron не выдала разрешения "Укроборонпрому" на производство вертолетов, отметили в Defense Express. Уточняется, что планировалось сотрудничество с небольшой компанией из Флориды, которая занимается ремонтом винтокрытой техники.