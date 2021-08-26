Посол в Великобритании: Россия не спешит признавать "Талибан"

Российские власти не спешат признавать движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин.

По словам дипломата, Россия не спешит делать политические шаги относительно талибов, наблюдая за развитием событий. Он отметил, что наибольшую озабоченность вызывает ситуация с терроризмом на границе, распространением наркотиков и преступности.

Российский посол заявил о различии ведения диалога с талибами и их признания. По его словам, связь с талибами поддерживается в формате расширенной "тройки", так как они являются частью афганского общества. Дипломат отметил, что на них сейчас невозможно не обращать внимания.