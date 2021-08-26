Жирнов указал на изменения в отношении талибов к шиитам в Афганистане

Первые шаги движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) по отношению к шиитам в Афганистане обнадеживают, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Российский посол напомнил, что 19 августа шииты в городах Афганистана отмечали религиозный день Ашуры, и впервые никто не нанес им ударов за это, талибы даже взяли шествие под охрану.

У "Талибана" получилось защитить шиитов от возможных нападений со стороны боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1. В последнее время именно они могли беспрепятственно войти в Кабул и убить десятки шиитов, отметил Жирнов в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live".

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации