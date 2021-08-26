Медведчук усомнился в одобрении политики Киева украинцами

Миллионы украинцев не станут поддерживать ту политику, которая сейчас проводится Киевом. Об этом заявил глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Он прокомментировал статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" и отметил, что на Украине ее не поняли. Медведчук заверил в эфире телеканала "Первый Независимый", что российский лидер не собирается лишать страну государственности и строить "анти-Россию".

"Но он тогда говорит о том, и я бы сказал, он акцентирует внимание на то, а согласится ли с этим русскоговорящее население? Согласятся ли с этим этнические русские, которые являются гражданами Украины? Как к этому отнесутся люди, проживающие на неподконтрольной территории Донбасса? Как власть своей политикой дискриминации языка и противостояния с Россией, невыполнения минских соглашений, может привлечь людей и направить их в русло государственной политики?" — заявил Медведчук.

Владимир Путин в своей статье назвал произошедшие на Украине события большой бедой, которая касается не только украинцев. После 2014 года страной полностью управляет Запад.