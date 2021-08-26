Западные журналисты в очередной раз попытались очернить репутациЮ российских инструкторов, работающих в ЦАР. Такого мнения придерживается глава СОМБ Александр Иванов.

Иностранное издание Foreign Policy выложило материалы о "разоблачении" деятельности россиян в Центральноафриканской Республике. Основной частью доклада являлась сфабрикованная информация из соцсетей, передает Федеральное агентство новостей.

Глава Содружества офицеров за международную безопасность отреагировал на ситуацию. Он отметил, что подобное поведение со стороны западных журналистов может быть связано с провальной политикой, которую ведут Соединенные Штаты в Афганистане. Они намерены подняться с помощью обвинений в адрес России и улучшить свою репутацию.

"Понимаем, что долгое время придется отмываться от двух провальных десятилетий, но обвинения, которые были выдуманы сейчас, настолько наспех сляпаны, что ее даже нет смысла обсуждать", — заявил Иванов на своей странице в социальной сети.

Он добавил, что жители ЦАР уже перестали верить западным новостям. По его словам, это связано с видением работы российский инструкторов в республике, которые продолжают ее выполнять ответственно и честно.