ВОЗ планирует создать структуры для реагирования на будущие пандемии

Будущие три месяца будут очень важными для создания мер по реагированию на следующие пандемии.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в сентябре, саммит G20 запланирован на октябрь, а в ноябре состоится специальная сессия ВОЗ. ВОЗ объединила 194 страны. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве.

Он отметил, что новые структуры должны заниматься подготовкой и реагированием на пандемии будущего. Гендиректор ВОЗ высказал мнение против создания структур, параллельно работающих с ВОЗ, так как это может привести к последующей "фрагментации глобальной архитектуры здравоохранения".