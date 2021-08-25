"Никакой пользы": пользователи Сети требуют вывести миротворцев ООН из ЦАР

Член многопрофильной миссии ООН попытался переложить вину за убийство ребенка на инструкторов из России. Пользователи Сети в ЦАР требуют наказания для истинных убийц.

Убийство ребенка произошло во время мирной демонстрации в Бриа 10 августа. Испугавшись народного гнева, миротворцы ООН открыли огонь по людям в попытке разогнать толпу. Ранения получили несколько человек, но 12-летняя девочка не смогла выжить, пишет Федеральное агентство новостей.

Заместитель командующего миссией ООН Хишам Мохаммед Камаль Эль-Дин заволновался возможными последствиями инцидента. Он распространил информацию, что девочку якобы застрелил российский снайпер. Родителям ребенка предлагали деньги, если те обвинят специалистов из РФ. После центральноафриканцы устроили акции с требованием наказать реальных убийц и вывести всех миротворцев из ЦАР.

"Уже не в первый раз "голубые каски" пытаются переложить вину на русских, особенно в свете того, что последним с успехом удалось вытеснить ООН из ЦАР. МИНУСКА уже долгое время занимается миротворчеством, но никакой пользы это не приносит", — высказался один из пользователей Сети.

Его слова поддержал другой житель ЦАР, отметив бесполезность присутствия миротворцев в республике. По мнению граждан, они приносят намного больше вреда, а их преступления вынуждают выходить на акции протестов.