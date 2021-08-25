Специалисты ВОЗ застопорились в поиске истоков пандемии COVID-19

Исследования истоков происхождения пандемии СOVID-19 остановилось. Об этом эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили в статье для журнала Nature.

Опубликованный в марте доклад экспертов ВОЗ должен был стать первым шагом расследования о появлении коронавируса, но процесс застопорился, отметили эксперты. По их мнению, возможность изучения животных и людей в Китае закрывается.

Собранная информация в Ухане не подтвердила лабораторного происхождения вируса, заявили в ВОЗ. Они считают, что антитела к коронавирусу со временем умирают, поэтому исследования возможных зараженных до декабря 2019 года могут не принести нужные результаты.