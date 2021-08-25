Полиция увеличила вознаграждение за помощь в поимке заключенного в Истре

Региональное управление МВД назначило материальное вознаграждение за помощь в поисках и поимке беглого заключенного в Истре Александра Мавриди в 1,5 миллиона рублей.

Правоохранительные органы уведомляют, что сбежавший из изолятора временного содержания Мавриди, возможно, скрывается под другими именами. Беглый заключенный может представиться Александром Прудниковым или Александром Авиловым.

Согласно версии правоохранительных органов, преступник совершил убийство предпринимателя Владимира Маругова, владевшего "Мясной империей". Полиция убедительно просит предоставить любую информацию, которая поможет в поимке Мавриди.