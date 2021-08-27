Forbes: Зеленский был похож на Голобородько, но потом разочаровал

Украинский президент Владимир Зеленский оказался в очень затруднительном положении из-за появившегося ощущения, что Белый дом бросил Киев на произвол судьбы.

О непростой политической ситуации, в которой в последнее время оказалась Украина, говорится в материале журнала Forbes.

По мнению автора статьи, последние события напомнили ему сериал «Слуга народа», в котором главную роль сыграл нынешний украинский президент. Именно судьба героя Зеленского – Голобородько – напомнила автору статьи нынешние события, хотя в реальной жизни Зеленский разочаровал, также, как и все его предшественники на посту президент Украины.

Украина, напоминает автор, обратилась за помощью к Западу после того, как в 2014 году потеряла Крым и большой кусок Донбасса, и Запад ей помог. Какое-то время это большая, свободолюбивая страна, якобы отражающая «агрессию» России – старого врага США и НАТО, была звездой Европы.

Но все изменилось из-за «Северного потока – 2», напоминает автор. Звезда Украины, по его словам, померкла, а ее множественные и громогласные протесты против строительства газопровода в обход ее территории были просто проигнорированы.

По мнению автора, если украинский президент хочет развивать свою страну в отрыве от России, он оказывается между «нахальными русскими» с одной стороны, и «крепкими и смелыми американцами» с другой стороны.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Но затем эти крепкие и смелые американцы внезапно говорят: просто отдайте Меркель и Путину их газопровод наконец. И тут же интересы Киева в Вашингтоне — и Вашингтона и Киеве — угасают», — напоминает автор.

Однако, отмечает он в заключение, согласно прогнозам экспертов, экономика Украины будет расти. И это, возможно, является единственным шансом Владимира Зеленского и украинского правительства на спасение, если они смогут убедить мир, что их страна больше не является денежной ямой и катастрофа ей в ближайшее время не грозит.