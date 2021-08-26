Никто на Украине давно не стесняется и не пытается скрывать, то страна находится под внешним управлением, а местные СМИ рассказывают об этом с гордостью.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал политолог, историк и публицист Владимир Корнилов, обсуждая празднование 30-летней годовщины обретения Украиной независимости, которое прошло 24 августа.

Как отметил эксперт, по результатам проведенных на Украине опросов общественного мнения подавляющее большинство жителей страны не верит в то, что их родина обладает реальной независимостью.

Управление Украиной фактически находится в руках стран «Большой семерки», послы которых в Киеве руководят делают это «в ручном режиме», лично контролируя и отдавая указания Верховной раде и правительству, какие вопросы обсуждать, а какие нет, какие законы принимать, а какие отклонить. Из группы послов стран G7, по словам Корнилова, самым влиятельным человеком на Украине является даже нет посол, а временный поверенный в делах американского посольства на Украине – Кристина Квин.

Pr Scr Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

При этом, напомнил Корнилов, ранее бывший канадский посол в Киеве Роман Ващук рассказал в частном порядке, что ситуация с передачей управления Украиной в руки посолов стран «Большой семерки» возникла по инициативе и просьбе самих украинских властей. В итоге право решающего голоса в таких важных вопросах, как назначение руководителей силовых структур или назначение судей, было передано иностранным советникам, а в Набсоветах крупных национальных корпораций Украины, таких как «Украинская железная дорога» или «Укроборонпром» заседают граждане других государств, получающие за это такие зарплаты, которые и не снились украинцам.

В заключение же Владимир Корнилов добавил, что передача власти на Украине в руки иностранцев не привела к чуду, и коррупция в этой стране продолжает процветать. Это наводит на мысль, что Запад поняв, что победить украинскую коррупцию невозможно, решил ее возглавить, чтобы хотя бы контролировать ситуацию, заключил эксперт.