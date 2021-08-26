Вассерман о возможном ответе Китая на агрессию США: сгинут миллионы

Последней возможностью Соединенных Штатов Америки сохранить за собой статус мировой сверхдержавы, в условиях, когда доллар перестанет служить основным инструментом влияния на другие страны, может оказаться военная сила.

Такое предположение высказал известный российский публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, слова которого приводит информационный портал DEITA.RU.

Отмечающаяся в последнее время в США стремительная инфляция может привести к тому, что Штаты уже очень скоро могут лишиться гегемонии в финансовой сфере, и тогда единственной оставшейся у них возможностью сохранить статус сверхдержавы останется военная сфера.

Китай, по словам Вассермана, это прекрасно понимает, и именно поэтому, зная, что США считают его своим главным геополитическим конкурентом, стремится достичь с Америкой полного военного паритета. Это касается и ядерного оружия, а также средств доставки ядерных боеголовок через Тихий океан.

«Для того, чтобы американцы больше не чувствовали себя вольготно в этой области, военное руководство Поднебесной оборудовало целую череду подземных бункеров с атомными боеголовками на севере страны», — рассказал Вассерман.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, китайские власти позаботились о создании ядерного щита, способного помимо оборонительных функций сыграть при необходимости роль наступательного, атакующего оружия. С этой целью Китай секретно разместил пусковые установки в Тибете – в гористой и безлюдной местности, так, что военно-космическим силам США будет очень непросто определить точное место их расположения.

Но даже если Штаты решат устроить на планете «судный день» и используют против Китая свое мощнейшее оружие, китайцы в ответ нанесут по Америке настолько сокрушительный удар, что миллионы людей «сгинут», а выжить смогут лишь единицы, заключил аналитик.