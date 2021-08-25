Путин провел переговоры с премьером Пакистана по поводу афганского кризиса

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом отметил необходимость поддержки мира в Афганистане и налаживания диалога.

Стороны обсудили дальнейшую обстановку в стране и переход власти. Достигнуто понимание, что любые политические процессы в Афганистане должны соблюдаться с учетом интересов местного населения.

Путин и Хан в ходе телефонного разговора затронули тему двусторонних отношений. В Кремле отметили, что российско-пакистанские контакты на разных уровнях буду активированы в ближайшее время.