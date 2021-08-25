Ирландские полицейские избежали наказания за смерть мужчины при задержании

Житель Северной Ирландии, 36-летний Джерард МакМэйхон, умер вскоре после задержания полицейскими. Около пяти лет мать погибшего добивается справедливого расследования дела.

Трагедия произошла 8 сентября 2016 года. МакМэйхон работал диджеем в ночном клубе. После употребления наркотиков мужчина начал неадекватно себя вести, и сотрудники заведения выгнали его на улицу.

Прибывшие на место правоохранители в ходе задержания распылили в сторону ирландца перцовый баллончик, надели ему на ноги ограничители, а руки заковали в наручники. Затем стражи порядка повалили Джерарда на землю и придавили его своим весом. МакМэйхон скончался через несколько часов в результате остановки сердца.

В ходе следствия было установлено, что офицеры при задержании совершили непрофессиональные действия, а также не уделили должного внимания состоянию, в котором находился ирландец. Тем не менее полицейским, причастным к смерти Джерарда, не было предъявлено обвинение, а их действия вскоре оправдали.

Мать погибшего не согласна с заключением следствия. Долгие годы женщина пытается добиться справедливого наказания для сотрудников полиции, допустивших смерть ее сына.

Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями поддержала требования матери Джерарда МакМэйхона. Представители ФБР рассматривают произошедший инцидент как случай проявления полицейского произвола, в результате которого погиб человек. Правозащитники направили запросы на официальные разъяснения по текущему делу в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министра юстиции Роберта Бакленда и министра внутренних дел Прити Сушиль Патель.