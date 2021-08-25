СК возбудил дело после убийства гостя свадьбы в Карачаево-Черкесии

Конфликт на свадебном мероприятии в ауле Икон-Халк привел к гибели человека.

По предварительной версии, мужчины устроили потасовку из-за того, что не могли решить, кто будет танцевать с невестой. Тогда злоумышленник достал оружие и выстрелил в оппонента. Пострадавший умер по пути в больницу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Предполагаемый преступник сбежал с места трагедии вместе с подельником на машине белого цвета. Позднее одного из них удалось задержать, второго мужчину уже объявили в розыск.