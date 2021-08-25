Кнутов: российский БПЛА "Иноходец" превосходит дроны Reaper и Bayraktar

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) российского производства стали настоящим украшением военно-технического форума "Армия-2021", заявил военный историк Юрий Кнутов.

Россия демонстрирует на "Армии-2021" самые передовые достижения своего оборонно-промышленного комплекса, сообщил директор музея ПВО в ходе пресс-конференции, проведенной Медиагруппой "Патриот", его слова приводит ФАН. Кнутов отметил, что многие российские БПЛА существенно лучше зарубежных аналогов — в частности, американцам уже несколько лет не удается разработать тяжелый дрон, схожий по параметрам с нашим беспилотником С-70 "Охотник".

"Еще у нас есть разведывательный ударный беспилотник "Иноходец", он работает на высоте 7,5 километра целые сутки и по своим характеристикам он превосходит американский Reaper. Ну и так называемый знаменитый турецкий Bayraktar он превосходит значительно", — подчеркнул Кнутов.

По его словам, на экспозициях "Армии-2021" был показан модернизированный барражирующий боеприпас "Ланцет" от концерна "Калашников", обладающий определенным сходством с БПЛА и при этом не имеющий аналогов в мире.