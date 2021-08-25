Многовекторность Санду ударила по экспорту молдавских яблок

Молдавия заняла самую провальную позицию за последние пять лет в рейтинге стран-поставщиков фруктов в Россию, опустившись с четвертого места на восьмое. Это падение стало результатом многовекторной политики президента республики Майи Санду.

Об этом сообщает информационный портал «ПолитНавигатор», приводя данные сайта East-fruit.com.

В частности, сообщается, что за последний год экспорт молдавских яблок в Россию сократился на 33%, и составил лишь 101,5 тысячи тонн. Также ощутимо снизился объем экспорта столового вина их Молдавии в Россию – на 19%. Но самым серьезным оказалось падение экспорта черешни. В 2021 году из Молдавии в РФ была экспортирована лишь 541 тонна черешни, что в семь раз меньше, чем было экспортировано в 2020 году.

Также снижение экспорта коснулось и все остальных позиций. В общей сложности выручка от экспорта фруктов из Молдавии в Россию за первое полугодие 2021 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила лишь 95 миллионов долларов.

«Мы уже несколько лет наблюдаем резкое усиление активности поставщиков фруктов из Ирана и Турции на рынке России. Кроме того, продолжает усиливать свои позиции на рынке России Сербия, однако не за счет роста объемов поставок, а благодаря повышению качества продукции. Да и сами садоводы России не сидят, сложа руки», — приводит издание слова экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрея Ярмака.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам эксперта, российская сельскохозяйственная продукция начинает напрямую конкурировать с импортной продукцией, в том числе и с той, что поступает из Молдавии, так как имеет конкурентное преимущество – более низкие логистические затраты.

Но для Молдавии российский рынок остается критически важным, говорится в материале. Республика, несмотря на заключенное с Евросоюзом Соглашение об ассоциации, продолжает 99% своих яблок поставлять именно в Россию.