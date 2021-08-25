Семейный психолог посоветовал родителям не критиковать детей за плохие оценки в школе

Критика — не лучший способ стимулировать ребенка учиться, заявил семейный психолог Андрей Зберовский.

Задача родителей — поддерживать успехи школьника. Если ребенок в начале учебного года "нахватал" плохих оценок, не стоит постоянно критиковать его. В противном случае в его голове возникнет негативная установка на все последующие месяцы, подчеркнул Зберовский.

"Важно, чтобы родители меньше критиковали и больше говорили слов поддержки: "Я верю, что ты будешь отлично учиться и у тебя все получится!". Нужно радоваться каждому маленькому достижению", — отметил собеседник "Вечерней Москвы".

Родителям не стоит постоянно напоминать ребенку об успехах его одноклассников или приятелей. Школьник может решить, что мама и папа не ценят его. Лучше убедить ребенка, что он может учиться на пятерки, не упоминая каких-либо конкретных примеров. На поведение учащегося может повлиять и похвала со стороны преподавателя.