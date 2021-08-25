Военные ВС Турции эвакуируются из Афганистана

Подразделения ВС Турции приступят к эвакуации из Афганистана, сообщила пресс-служба турецкого минобороны.

Минобороны Турции приняло решение о начале эвакуации военнослужащих после осуществления различных контактов и оценки сложившейся ситуации на территории Афганистана, говорится в сообщении военного ведомства в социальной сети Twitter.

Ряд стран продолжает вывозить солдат и дипломатических работников из Афганистана. Эвакуация проходит через аэропорт в Кабуле. Ситуация в стране обострилась после наступления движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России). Большая часть Афганистана находится под контролем талибов.