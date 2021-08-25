Хазин рассказал о «главном решении» Путина о новых зонах национального интереса

Российский президент Владимир Путин сейчас близок к тому, чтобы перезаключить с коллективным Западом договор о дальнейшем мироустройстве, подобный тем договоренностям, которые были заключены в конце Второй мировой войны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Аврора» заявил известный российский политолог и эксперт-экономист Михаил Хазин, по словам которого президент РФ приближается к тому, чтобы принять главное решение, способное изменить все.

В идеале, отмечает политолог, новые соглашения между Россией и коллективным Западом должны быть заключены в рамках международной конференции, такой же, как те, что проходили в последние месяцы Второй мировой войны или вскоре после ее окончания.

Президенту РФ Владимиру Путину, который представляет собой русский мир, предстоит договориться с лидерами влиятельных стран современного мира – Соединенных Штатов Америки, Китая, и других – о новых зонах национальных интересов.

«Все самые главные державы должны очертить, так называемые, «красные линии», за которые они не должны будут заходить все ближайшие десятилетия, как это было в случае с договоренностями после Второй мировой, — приводит слова Хазина издание DEITA.RU. — Вплоть до 1991 года мир жил именно в той парадигме и в том консенсусе, которые были выработаны в середине 40-годов прошлого века».

В наши дни пришло время провести новую конференцию, по итогам которой российский лидер должен добиться для Российской Федерации такого положения, которое ощутимо изменит положение дел и в мире и внутри государства. Например, по итогам этой конференции Владимир Путин мог бы добиться снятия иммунитета с российских либералов, которые с начала 1990-х годов окопались во власти.

В заключение Михаил Хазин выразил уверенность в том, что российский президент прикладывает все усилия для приближения времени проведения такой международной конференции.