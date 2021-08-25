МВД опубликовало кадры допроса возможного убийцы тюменской школьницы

Предполагаемый убийца снимал квартиру в соседнем доме с погибшей. Девочка приходила к зданию, чтобы поймать там Wi-Fi.

В Сети появилось видео с допросом мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве восьмилетней школьницы из Тюмени. Его опубликовало МВД.

Добавим, ребенок ушел из дома 30 июня и не вернулся. Позже труп девочки с признаками насильственной смерти на теле нашли в траве у озера Оброчное, которое находится неподалеку от дома школьницы.

Расследованием дела занялся следователь из Москвы, который известен тем, что смог вычислить ангарского и тулунского маньяков.