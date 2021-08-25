Команда Баданина из-за рубежа будет вести антироссийскую деятельность

Бывший главред нежелательной в РФ организации "Проект" Роман Баданин не намерен отходить от дел. Он не только анонсировал работу нового СМИ, но и рассказал о будущих кадрах.

Роман Баданин (физлицо, включенное Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) подчеркнул, что к работе нового издания "Агентство" собирается привлечь значительную часть коллектива из "Проекта". Бывший главред подчеркнул, что деятельность нового СМИ не будет отличаться от прежней структуры. Единственное различие — сотрудники будут "трудиться"за пределами России, сообщал ФАН.

Стоит обратить внимание на фразу Баданина о работе в "прежнем формате". Ведь "Проект" специализировался на материалах, направленных против России. Это означает, что в деструктивной деятельности нового СМИ сомневаться не приходится.

Это подтверждается и недавними переговорами Баданина с представителями экс-олигарха Михаила Ходорковского, о которых узнали журналисты RT. Бывший главред решал вопросы насчет возможного финансирования своего нового "детища". Добавим, что Ходорковский известен своим враждебным отношением к России. Если он и согласился оплачивать работу "Агентства", то его будет интересовать лишь подрывная деятельность против РФ.