Sohu: Россия может жестко ответить на «заносчивость» Литвы по Крыму

Совершая провокационные выпады в адрес России, Литва пытается угодить США, но делает себе только хуже. Москва может в любой момент ввести ограничения на поставки сжиженного природного раза в Вильнюс. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на международном саммите «Крымская платформа» напомнил официальную позицию Вильнюса по Крыму. Он отметил, что «территориальная целостность» Украины является интересом всего трансатлантического мира.

«Литва никогда не признавала и не признает оккупацию и аннексию Крыма. Предстоит немало вызовов, однако будущее Украины в значительной мере будет зависеть от прогресса и изменений внутри страны. Украина целенаправленно движется по пути европейской и трансатлантической интеграции. Я надеюсь, что успешное проведение реформ ускорит процессы интеграции», — сказал литовский глава.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

По мнению аналитиков, Литва ведет себя весьма заносчиво, однако этому есть вполне простое объяснение.

«На первый взгляд кажется, что Науседа озвучил жесткое предупреждение Литвы в адрес России. Но на самом деле идея принадлежит "большому парню за кулисами" — Соединенным Штатам», — утверждают обозреватели Sohu.

В попытках угодить Вашингтону и разозлить Москву литовские власти на самом деле ставят себя под удар. Эксперты напомнили, что в свое время Вильнюс отказался от атомной энергетики, чтобы пополнить ряды Евросоюза — это поставило его в топливную зависимость.

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И, несмотря на заверения о газовой независимости от России, Литва продолжает покупать сжиженный природный газ у Москвы. При этом РФ может дать жесткий ответ на все выпады литовских политиков на международной арене.

«Вильнюс грозит Москве ужесточением санкций, однако если санкции введут против самой Литвы Россия и Китай, она окажется в трудном положении, потому что Соединенные Штаты на помощь не придут», — не сомневаются авторы статьи.

В таких условиях Вильнюсу придется самому отвечать за свои действия, не рассчитывая на поддержку западных коллег.

Ранее глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что НАТО направит в Литву специальную группу для противодействия «гибридным угрозам» из Белоруссии. Численность экспертов из Альянса не уточняется, однако, по словам министра, они прибудут в республику в начале сентября.