"Все будет нормально": Шугалей в ходе визита в Кабул поблагодарил россиян за поддержку

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал о первых впечатлениях в ходе поездки на территорию Афганистана.

Социолог вместе с оператором и переводчиком утром прибыли в аэропорт Кабула, который находится под контролем ВС США. Шугалей во время нахождения на ВПП обратил внимание на подавленное состояние американских солдат.

Главе ФЗНЦ и его команде в дальнейшем пришлось четыре часа ждать вблизи самолета. В это время на взлетное поле через КПП проезжали автобусы с гражданами РФ и жителями стран ближнего зарубежья. В дальнейшем люди садились в авиаборты, написал он в своем Telegram-канале.

"Весь мир уже неоднократно обсуждал кадры того, что творится в кабульском аэропорту. Все так и есть. Просто этим людям повезло, что есть Россия", — обратил он внимание.

По словам Шугалея, представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) относятся к россиянам радушно, обратил внимание социолог. Охрана у граждан РФ надежная, добавил он. Шугалей также выразил благодарность людям, которые волнуются за него и пишут комментарии, и заверил, что с ним все будет хорошо.