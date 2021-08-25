ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к смерти тюменской школьницы

Специалисты сообщили, что нашли совпадения ДНК подозреваемого в убийстве младшеклассницы из Тюмени со следами, оставленными на трупе ребенка.

По предварительной версии, девочка отошла от своего дома, чтобы скачать игру, но вскоре на нее напал предполагаемый 40-летний преступник. Он расправился со своей жертвой, а после спрятал труп на берегу местного озера. Останки девочки удалось найти только спустя полтора месяца во время покоса травы.

Сам злоумышленник уже дал признательные показания. Он заметил, что не имеет причастности к другим случаям исчезновения детей в регионе. Помимо ДНК-экспертизы, мужчину обяжут пройти еще ряд других проверок.