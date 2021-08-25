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Представитель МИД Захарова возмущена невыдачей визы США Ласицкене

/ Обновлено: 25 августа 2021 19:54
Представитель МИД Захарова возмущена невыдачей визы США Ласицкене

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмущена, что олимпийской чемпионке Марии Ласицкене не выдают визу США.

Захарова выразила сожаление, что посольство США ссылается на нехватку персонала и не выдает визы российским гражданам. Она считает ситуацию возмутительной и напомнила про безвыходное положение олимпийской чемпионки Марии Ласицкене, которая вынуждена пропустить важные соревнования из-за невыдачи визы.

Легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова не получили визы в США. Спортсменки пропустят этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Чемпионка по прыжкам в высоту Сидорова рискует не попасть в отбор на соревнования в Цюрихе.