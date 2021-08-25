«Черная неблагодарность». НАТО поможет Литве в борьбе с гибридными угрозами из Белоруссии

НАТО направит в Литву специальную группу для противодействия «гибридным угрозам» из Белоруссии. Как сообщил глава Минобороны республики Арвидас Анушаускас, представители Альянса, численность которых, впрочем, не указывается, прибудут в регион в начале сентября.

В задачи западных экспертов будет входить анализ возможных сценариев гибридных кампаний, текущих и потенциальных рисков, а также создание предложений по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.

«Мы имеем дело с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Прибытие группы НАТО важно не только для решения создаваемых гибридной агрессией проблем — в международном масштабе недружественному соседу еще раз доказано, что в этой борьбе мы не одни, у нас есть союзники, с которыми мы тесно сотрудничаем, и в кризисных ситуациях мы можем получить их решительную поддержку», — заявил литовский министр.

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Прибалтийская республика обратилась к НАТО за помощью из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. По данным литовского МИД, в этом году более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов незаконно пересекли границу страны из Белоруссии. Это в 50 раз больше, чем за 2020 год.

Вильнюс полагает, что кризис спровоцирован самим Минском и расценивает происходящее как гибридную атаку. Однако белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна может перестать препятствовать потоку нелегалов в соседнее государство из-за политического давления Запада.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

По мнению научного сотрудника Института философии НАН Белоруссии Алексея Дзерманта, в сложившейся ситуации вина лежит на литовских властях, которые сами решили испортить отношения с Минском.

«[Вильнюс] испортил отношения с Беларусью, которая защищала границы Евросоюза очень надежно и до последнего времени не впускала эти потоки мигрантов. Сейчас это потеряло всякий смысл ввиду того, что черной неблагодарностью ответили литовцы и руководство ЕС, вводя [ранее] санкции», — приводит его слова портал Baltnews.

Если Вильнюс продолжит призывать Евросоюз ввести новые ограничения против Минска из-за якобы гибридной войны, это лишь ухудшит обстановку в регионе, констатировал эксперт.