Ищенко рассказал о «неожиданном ходе Зеленского» при встрече с Меркель

Украинский президент Владимир Зеленский во время недавнего визита в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель имел возможность сделать гениальный ход, который мог бы поместить его в центр европейской и глобальной повестки и получить дополнительную помощь от Запада.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет политолог, обозреватель МИА Ростислав Ищенко, анализируя события последних дней в Киеве.

В минувшее воскресенье, 22 августа, напоминает Ищенко, к Зеленскому приезжала Меркель, для которой было важно получить от украинских властей отказ от дальнейшего противодействия запуску «Северного потока – 2».

«Имея на руках подобное заявление, Меркель обеспечила бы сохранение поддержки «СП–2» любым новым правительством в Берлине, заодно бы и Польше рот в масштабах ЕС заткнула. Ведь если Украина не против, то и остальным суетиться нет причин», — объясняет эксперт.

Затем, 23 августа, в Киеве проходила «Крымская платформа», на которую Зеленский хотел затащить хоть кого-нибудь из мировых лидеров, и прибывшая накануне Ангела Меркель была его последним шансом. Однако украинский президент не смог уговорить канцлера ФРГ задержаться в Киеве всего лишь на один день.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

А 24 августа Украина праздновала 30-летнюю годовщину своей независимости, хотя в стране к этому дню воцарилась крайняя нестабильная внутриполитическая ситуация. На Украине не осталось ни одной лояльной президенту Зеленскому политической силы или олигархической группировки, и, по мнению политологов, главу государства ждет настолько жаркая осень, что его шансы поздравить украинцев с наступлением нового 2022 года оцениваются экспертами очень невысоко. И нет практически никакой надежды, что во время визита Зеленского в Вашингтон 31 августа, президент США Джо Байден подчеркнет свою заинтересованность в Украине, скорее всего украинского лидера ждет там очередное унижение, отмечает Ищенко.

А ситуация, по его словам, могла бы в последние дни развиваться совсем по другому сценарию, который был бы гораздо более благоприятным для Зеленского и для Украины. Для этого украинскому президенту нужно было только создать нужную атмосферу.

«Во-первых, было понятно, что Меркель от поддержки «СП–2» не отступит. Содержание германо-американских договоренностей также было известно и не внушало официальному Киеву оптимизма. Передавить Германию, согласовавшую позицию с Соединенными Штатами, Зеленский не мог даже мечтать. Но он все же попытался. Результат мы знаем. Его не заметили», — пишет Ищенко.

Но Зеленский, по его словам, вместо того, чтобы делать хамские намеки на сговор Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным и ее отказ продолжать продвигать европейские ценности, мог бы в личной беседе с федеральным канцлером Германии заявить, что понимает ситуацию.

ФБА «Экономика сегодня» /

Зеленский мог бы сказать Меркель, что понимает и проблемы Берлина, и то, как «Северный поток – 2» нужен Германии, а значит она от него все равно не откажется, и добавить при этом, что его беспокоит и способность Украины выжить в сложившихся сложных условиях.

«Поэтому, осознавая роль стабильного газового транзита, а также поставок дешевого газа, понимая, что обеспечить Украине соответствующую экономическую поддержку может только Россия, он (Зеленский) решил наладить отношения с Путиным», — приводит Ищенко возможный хитрый маневр украинского лидера.

Далее Зеленский бы сказал, что сложная ситуация внутри Украины мешает Киеву выполнить Минские соглашения, и Меркель об этом хорошо знает. Поэтому, чтобы продвинуть реализацию «Минска», ему – Зеленскому – нужно укрепить свои внутренние позиции, и для этого лучше всего подошло бы укрепление политических и экономических связей с РФ. И для этого на предстоящей «Крымской платформе» о планирует послать президенту РФ когнитивный сигнал, предложив участникам саммита тезис о возможном признании результатов крымского референдума, проведенного 16 марта 2014 года.

Также Зеленский отметил бы, что он понимает, что это может привести к очередному майдану на Украине, но рассчитывает на помощь в преодолении внутриполитического кризиса со стороны стран-гарантов Минских соглашений – Германии и России.

«Гарантирую, что Меркель проснулась бы сразу, — подчеркивает Ищенко. — Такой вариант в Берлине точно не считали, а он переворачивает европейскую доску, полностью меняя позиции основных игроков. Публичная увязка уступки по Крыму с Минскими соглашениями может быть использована политическими оппонентами ХДС/ХСС в предвыборной агитации. За месяц до выборов оппоненты могли бы заявить, что своей недальновидной политикой канцлер и ее политическая сила толкнули Украину на капитуляцию перед Россией».

Global Look Press / Odd Andersen/dpa

Кроме того, такое попытка привязать «СП–2» к признанию Крыма резко усилила бы позиции немецких противников нового российского газопровода, и они бы начали действовать до ожидающейся смены власти в ФРГ. Это в свою очередь повлекло бы активизацию США. То есть налаженное, организованное хозяйство, которое Меркель планировала передать преемнику на посту канцлера ФРГ, затрещало бы по швам.

«Все это Меркель просчитала бы за секунды. Если бы при этом Зеленский хорошо сыграл свою роль, она бы ему поверила, — уверен Ростислав Ищенко. — Чтобы не допустить переворота доски, ей надо было бы в режиме реального времени найти альтернативное решение. Самое простое — остаться на «Крымскую платформу», чтобы контролировать процесс и не дать событиям начать развиваться по непредвиденному сценарию».

И Меркель скорее всего осталась бы на это мероприятие. А если бы и не осталась, смысл выступления Зеленского на саммите от этого не изменился бы.

Зеленский в любом случае заявил бы, что обсудил с Меркель введение в эксплуатацию «Северного потока – 2» и критические последствия от этого для Украины. И, добавил бы Зеленский, в качестве возможного выхода из сложной ситуации, они с канцлером рассмотрели возможность улучшения российско-украинских отношений, и, в частности, вероятность признания Киевом результатов крымского референдума 2014 года.

«Подавая информацию таким образом, Зеленский ни словом не погрешил бы против истины, но собравшиеся однозначно решили бы, что это Меркель давила на него, требуя признать Крым. Тем более она прилетела в Киев прямо из Москвы, — объясняет политолог. — Если бы Меркель не осталась на «Крымскую платформу», то замена в последний момент министра иностранных дел на министра энергетики и экономики в качестве представителя Германии была бы воспринята как дополнительное подтверждение сговора Берлина и Москвы».

И также окружающие отреагировали бы, если бы Меркель решила остаться на «Крымскую платформу» — это воспринималось бы как подтверждение сговора Москвы и Берлина, и было бы неважно, что Меркель при этом говорит, уверен Ищенко.

Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

Таким образом Зеленский сломал бы фатальный для себя сценарий. В Европе и США уже обсуждали бы изменившуюся реальность, а Москва, запросив у Меркель содержание переговоров с Зеленским, получила бы исчерпывающий ответ и тоже крепко задумалась бы над ним.

Зеленский же на какое-то время оказался бы в фокусе европейской и глобальной политической повестки, и дельнейшие шаги Киева уже зависели бы от способности украинской дипломатии действовать на опережение.

«Обращаю внимание, что по факту Зеленский ничего бы не обещал и не брал бы на себя никаких обязательств. Так просто, консультировался с партнерами, рассматривал все возможные варианты спасения украинской государственности и вывода ее из кризиса. Все, что надо, партнеры додумали бы сами», — подчеркивает при этом Ищенко.

И самой простой реакцией партнеров на время обдумывания ситуации просчета новой реальности стало бы выделение Украине денег, чтобы он продержался.

Уже во время запланированной на самый конец августа поездки Зеленского в Вашингтон украинский президент мог бы рассчитывать получить увеличенную финансовую помощь и открытие Киеву кредитной линии. А за Штатами подтянулись бы и Международный валютный фонд, и Европейский банк реконструкции и развития, а это значит, что кредиты для Украины подешевели бы и на свободном финансовом рынке.

«У Зеленского возникла бы реальная возможность проскочить текущий этап кризиса без серьёзных потрясений, — 24 августа перед парадными расчетами он бы говорил о том, что в трудных переговорах с западными партнерами сейчас решается судьба Украины, и подчеркивал бы, насколько важны в такой ситуации единство и сплоченность нации», — описывает Ищенко возможное развитие ситуации.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Все речи, которые Зеленский произносил бы в эти дни, серьезно беспокоили бы Запад и оставляли бы неясными дельнейшие намерения Киева. Зеленский получил бы передышку как минимум на два месяца, даже не предпринимая больше никаких шагов, так как именно столько времени ушло бы у Запада на оценку обстановки и согласование единой позиции. Это уже много у ситуации, когда для Киева важен каждый день.

«Вместо такой или любой другой попытки вырваться из порочного круга забвения Зеленский прогнозируемо нахамил Меркель и прогнозируемо наградил ее орденом, прогнозируемо уныло отбыл номер на «Крымской платформе» и, наконец, 24 августа рассказал удивленным украинцам о том, что они, оказывается, живут в полуторатысячелетнем рейхе, уходящем корнями в основание Киева, с трехсотлетней конституцией (не дает им Орлик покоя)», — разочарованно заключает Ростислав Ищенко.

Таким образом, по словам политолога, у киевских властей, которые вытирают ноги о Конституцию страны, нет никаких шансов скорректировать фатальный путь для проекта «Украина». У Зеленского был возможно последний шанс изменить и судьбу страны, и свою собственную судьбу, но он его упустил.