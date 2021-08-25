Новый материал для создания тонких пленок разработали ученые из Красноярска

Красноярские ученые разработали новый материал для производства тонких пленок, используемых в производстве электроники.

Пленки, которые используют для производства электроники, состоят из смеси меди, нитрида титана и кислорода. Сопротивление такой пленки в тысячу раз меньше, чем у меди. Изучая полученное соединение, физики сделали случайное открытие. Вещество вступило в реакцию с кислородом, в результате чего ученые получили оксинитрид титана, оказавшийся легированным медью.

При этом медь образовывала дополнительный слой. Таким образом, ученые открыли новое явление -— сегрегацию меди. Новая разработка может пригодиться для приборов, которым необходимо низкое сопротивление, Кроме того, этот метод значительно удешевляет производство.

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