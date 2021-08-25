"Шаг в будущее": политолог Ломов указал на стремительную цифровизацию Петербурга

Электронные услуги пользуются популярностью у жителей Санкт-Петербурга. Цифровизация города стремительно растет, заявил политолог Алексей Ломов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что жители города имеют доступ к 300 услугам и электронным сервисам. Люди активно применяют их в различных ситуациях: от регистрации браков до получения пособий на ребенка.

В беседе с журналистами "Невских новостей" Ломов отметил, что значительный вклад в это процесс внес губернатор Беглов. По мнению эксперта, Петербург является лидером цифровизации.

"Это шаг в будущее. Уменьшение количества времени для получения услуги, а также отсутствие контакта с другими лицами — очень важно для получения тех или иных документов", — пояснил политолог.

Ранее Беглов предложил создать в городских школах кружки для занятия робототехникой. Инициативу губернатора положительно оценили в СПбГУ, рассказали журналисты телеканала "360".