Гости форума "Армия-2021" увидят выступления российских артистов

Минобороны России в этом году представляет разнообразную культурную программу для гостей военно-патриотического парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.

С 22 августа по 4 сентября этого года в Подмосковье пройдут Международный военно-технический форум (МВТФ) и Армейские международные игры. В рамках мероприятий на культурных площадках выступят более 500 артистов и спикеров. В программе ожидаются выступления творческих коллективов и исполнителей Вооруженных сил РФ: песни и пляски народов мира, инструментальные композиции, презентации новых культурных проектов, а также встречи с деятелями культуры и искусства.

Минобороны впервые реализует культурную программу совместно с Российским военно-историческим обществом, Национальной ассоциацией драматургов и дирекцией Международного фестиваля военно-исторических фильмов. Благодаря этому, участникам и гостям форума АрМИ-2021 представилась возможность подробно изучить историю обороны Москвы и увидеть работу военных архивариусов.

С собственной творческой разработкой выступит Военный институт (военных дирижеров) Военного университета Минобороны РФ — "Военное караоке". Участники вместе с военным оркестром смогут исполнить патриотические песни из уникальной подборки.

В мероприятиях принимают участие помощник президента РФ Владимир Мединский, член Общественного совета при Минобороны России, писатель и драматург Юрий Поляков, заслуженный артист РФ Александр Левшин, генеральный продюсер кинокомпании "Инферно" Иван Архипов.

Мероприятия проходят каждый день с 11:00 до 16:00 по московскому времени.