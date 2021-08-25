Рар объяснил, почему афганские события сильно напугали немцев

Все в Европе очень боятся притока афганских беженцев, которые могут хлынуть из страны, захваченной «Талибаном»1* (радикальной группировкой, запрещенной в РФ). Поэтому европейцы готовы сотрудничать хоть с Ираном, хоть с Пакистаном, но только не с Россией.

Об этом в эфире передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог из Германии Александр Рар, который обсудил с ведущим Владимиром Соловьевым ситуацию в Европе на фоне приближающихся парламентских выборов в Германии и ухода американцев из Афганистана, который повлек за собой смену власти в этой стране.

«Есть фактор, который немцев очень будоражит и пугает. Это новый назревающий гигантский миграционный кризис из Афганистана, который пока еще не виден, но он может прийти, потому что несчастные люди могут побежать от талибов* через Иран в Турцию, а потом оказаться на границе Греции, поломать там все преграды и прийти сюда», — объяснил Александр Рар.

Поэтому немецкий истеблишмент, по словам политолога, готов на все – сотрудничать со странами Центральной Азии, слушаться во всем США, спасать западные ценности и ни в коем случае не ставить под сомнение европейско-американский альянс по борьбе с диктаторами и приверженность либеральным ценностям.

Global Look Press / Hindustan Times

Также Александр Рар допустил, что массовый наплыв беженцев из Афганистана в Европу, которого так боятся немцы, произойдет в ближайшие недели – к финишу германской избирательной кампании, а еще действующий федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не сможет этих беженцев не пустить в страну. И тогда, по словам Рара, правые партии, конечно, получат дополнительный приток голосов избирателей.

* — «Талибан», талибы – радикальное движение, деятельность которого запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда, и его последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации