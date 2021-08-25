Вдовец во время уборки дома во Франции нашел трупы детей

Мужчина решил прибраться после смерти жены в доме и обнаружил в шкафу трупы младенцев.

Житель коммуны Мезре нашел у себя дома во время уборки трупы детей. Мужчина спустя две недели после смерти жены от рака решил устроить уборку дома. Он разобрал шкаф в гараже, вскрыл его и нашел там разложившиеся останки ребенка. Он сообщил о случившемся в полицию.

Стражи правопорядка нашли тела еще двух детей в сарае, когда прибыли на место происшествия. Там же лежали два ножа. Трупы находились в полиэтиленовых пакетах и были завернуты в одежду. Предположительно, все дети погибли в разное время. Обстоятельства случившегося выясняются.