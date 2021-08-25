"Монако" включил Александра Головина в заявку на второй матч квалификации ЛЧ с "Шахтером"

Игрок "Монако" Александр Головин включен в заявку команды на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Шахтером", который пройдет в Харькове.

Полузащитник сборной России Александр Головин может принять участие в гостевом матче с донецким "Шахтером" 25 августа. Он попал в заявку "Монако" на предстоящую игру.

Матч команд из Франции и Украины начнется в 22:00 по московскому времени на харьковском стадионе "Металлист". Первая встреча завершилась победой донецкого клуба с минимальным счетом. Единственный мяч забил бразильский полузащитник "Шахтера" Педриньо.