Семин считает, что нужно вкладываться в детские школы для развития футбола в стране

Известный футбольный специалист Юрий Семин прокомментировал желание президента Российского футбольного союза Александра Дюкова полностью отменить лимит на легионеров.

Ранее появилась информация о том, что 24 августа между представителями РФС и отечественными клубами прошла конференция, в ходе которой обсуждались все варианты реформ лимита на количество иностранных игроков в заявке. Мэтр тренерского цеха, новоиспеченный наставник "Ростова" Юрий Семин считает, что проблемы российского футбола не в лимите, а в отсутствии должной подготовки в детско-юношеских спортивных школах страны.

"Где школы уровня Академии имени Коноплева, которую финансировал Роман Абрамович и которая подарила нам с десяток игроков национальной команды? Какое количество хороших полей у нас в стране сейчас есть, чтобы дети могли качественно тренироваться?" — приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".

Россия уже потеряла три команды в еврокубковой кампании. "Рубин" и "Сочи" быстро завершили свои выступления в Лиге Конференций, вылетев от польского "Ракува" и сербского "Партизана". "Спартак" под руководством Руя Витории не смог пройти лиссабонскую "Бенфику" в квалификации Лиги чемпионов.