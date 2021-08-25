Предполагаемый убийца тюменской школьницы сознался в содеянном

Житель Тюмени, задержанный ранее по подозрению в убийстве найденной накануне школьницы, сознался в совершении преступления.

Сегодня тюменские правоохранители задержали 40-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве восьмилетней девочки, тело которой было найдено 19 августа в траве около озера Оброчное. Во время допроса задержанный сознался в этом преступлении, однако заявил, что не имеет отношения к другим подобным случаям.

Согласно данным следствия, задержанный снимал квартиру в соседнем доме. Именно к его корпусу пришла погибшая школьница, чтобы поймать Wi-Fi и скачать игру на телефон. Предположительно, преступник надругался над девочкой, потом убил ее, затем завернул тело в пакеты, обмотал проводом и бросил на берегу озера.

Напомним, 30 июня этого года восьмилетняя школьница из Тюмени пропала без вести. Спустя некоторое время ее труп нашли в траве у озера Оброчное в 2,5 км от места проживания девочки. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.