Конкурс "Учитель года" могут сделать таким же зрелищным, как шоу "Форт Боярд"

Президент России Владимир Путин предложил сделать всероссийский конкурс "Учитель года" захватывающим, как телевизионное шоу "Форт Боярд" со звездами.

Глава государства считает, что конкурс "Учитель года" должен быть популярным. В качестве примера он привел шоу "Форт Боярд", которое приковывает внимание телезрителей с первых секунд.

"Нужно нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу. Я уже упоминал какой-то там "Форт Боярд": хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят", — заявил Путин во время заседания президиума Государственного совета по вопросам общего образования.

Президент России отметил, что никто не должен заставлять учителей проходить испытания на фортах или других объектах. Он считает, что в стране достаточно специалистов, которые могут организовать что-то не менее интересное по всем образовательным направлениям. Владимир Путин предлагает делать конкурсы среди учителей современными.