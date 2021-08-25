Корнилов: Байден перенесет «долгожданную» встречу с Зеленским из-за ультиматума талибов

Из-за ситуации в Афганистане президент США Джо Байден может вновь перенести «долгожданную» встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая должна состоятся в Вашингтоне 31 августа, либо же послать вместо себя заместителя — Камалу Харрис. Такое мнение в беседе с RT выразил политолог Владимир Корнилов.

Эксперт напомнил, что в этот же день — 31 августа — США планируют окончательно завершить миссию в Афганистане, где власть захватили талибы (члены террористической организации «Талибан»1*, запрещенной на территории РФ). После этой даты боевики намерены запретить эвакуацию иностранных граждан из Кабула. К тому моменту США и Великобритания, согласно их требованию, должны вывести своих военнослужащих из региона.

На саммите G7, который прошел 24 августа, Байден не исключил возможность продления этих сроков. Впрочем, любая задержка может грозить совершением в стране терактов, отметил американский лидер.

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Успеет ли Вашингтон и его союзники выполнить ультиматум «Талибана»* до этого времени — большой вопрос, констатировал Корнилов. Однако нетрудно представить, что будет происходить в Белом доме 31 августа.

«Наверняка в ситуационной комнате уже заготавливают дополнительные запасы кофе на этот день. А теперь представьте лицо Байдена в момент, когда ему напомнят, что именно в этот день он к тому же должен принять президента Украины», — рассуждает политолог.

Корнилов обратил внимание, что Байден уже давно оттягивает встречу с Зеленским, ведь последний еще в начале июня заявлял о своей готовности посетить Вашингтон до российско-американского саммита (прошел 16 июля в Женеве).

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговоры планируются на конец июля, но конкретную дату так и не назвал. Затем стало известно, что встреча пройдет в Белом доме 30 августа. Тогда Зеленский заявил, что ожидает содержательного и плодотворного диалога.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Однако на днях саммит вновь перенесли — на этот раз с 30 августа на 31 августа — из-за якобы расширения программы Зеленского, которая теперь предусматривает переговоры лидеров государств с глазу на глаз.

«Уверен, в Вашингтоне рады были бы и еще сдвинуть сроки, но других летних дней для Зеленского пока не придумали. Разве что ради него изобретут 32 августа», — иронизирует Корнилов.

По его словам, грядущую встречу либо снова перенесут, либо в последний момент «под предлогом чрезвычайности ситуации в Кабуле» сведут к минимуму.

«Чем, например, Зеленского не устроит Камала Харрис? Тем более что ту, похоже, демократы тщательно выводят из-под удара, связанного с афганской тематикой, — готовят на всякий случай операцию "Преемник". Вот у нее и появится повод не мелькать на фото в ситуационной комнате», — подчеркнул эксперт.

Корнилов добавил, что любой из двух вариантов развития событий станет «большим унижением» для Зеленского.

«Но ничего, ему уже подготовлен утешительный визит в Калифорнию. Глядишь, воспользовавшись неожиданно свалившимся свободным временем, он сможет и любимый Голливуд посетить. А что, о трудоустройстве ведь не только Камала должна думать наперед», — подытожил политолог.

15 августа «Талибан»* захватил Кабул и заявил об установлении полного контроля над Афганистаном. За несколько часов боевикам удалось подчинить себе большую часть страны и все крупные города.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации