Труба отопительному сезону. Прокуратура Бурятии присмотрелась к сфере ЖКХ

Министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Николай Рузавин получил представление от регионального надзорного ведомства в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по контролю за состоянием тепловых сетей. Вопросы у региональных прокуроров возникли и к его подчиненным.

«На сегодняшний день выявлено более 200 нарушений закона. Для их устранения внесено 99 представлений, в суды направлено 14 исковых заявлений, возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителям коммунальных предприятий и органов местного самоуправления при объявлении 8 предостережений о недопустимости нарушений разъяснена уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей», — говорится в пресс-релизе прокуратуры республики.

Нужно отметить, что тема подготовки к отопительному сезону также поднималась на заседании заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина с главами регионов Дальнего Востока и прокурорами субъектов РФ. Участники встречи договорились выработать меры для поддержания порядка и законности в сфере ЖКХ. По ситуации в Бурятии прокурорские проверки продолжаются.