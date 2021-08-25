Низкое качество золотых медалей огорчило олимпийских чемпионов из Китая

Медалисты Олимпиады в Токио из Китая рассказали, что покрытие золотых наград, которые они получили на Играх, стало отслаиваться.

Поначалу о низком качестве медалей сообщила китайская спортсменка Чжу Сюзин, передает портал "Ванъи". Чемпионка по прыжкам на батуте заявила, что покрытие ее награды начало слезать. После этого подобные заявления сделали еще несколько спортсменов из Китая. Они остались огорчены низким качеством наград.

Организационный комитет ОИ-2020 в Токио ранее сообщал, что награды для чемпионов в этом году сделали по специальной технологии — на их создание пошли переработанные смартфоны и прочая техника. Позже представители Олимпийских игр заявили, что отслаивающийся слой является вовсе не золотом, а защитным покрытием.