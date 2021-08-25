Вражда двух соседей в Ростове-на-Дону вылилась в свастику на заборе

Жители Ростова-на-Дону отказываются удалять изображение свастики со своего забора. Символ Третьего рейха обнаружили 14 августа на улице Станиславского, сообщают в администрации Кировского района города:

«16 августа сотрудник администрации вместе с полицейскими отдела полиции № 3 выехали на место, чтобы вручить собственнику участка уведомление о нарушении правил благоустройства. <…> Вручить уведомление не получилось, так как собственник либо проживающие по указанному адресу лица не вышли».

Чуть позже выяснилось, что свастика появилась из-за давней вражды двух соседей. Один из них нарисовал на кирпичном заборе своего оппонента нацистский символ, который «пострадавший» не торопится смывать, чтобы привлечь виновника к ответственности. Тем временем зачинщик не удаляет рисунок из-за обиды на соседа.

Местная администрация уже направила уведомление собственнику жилья. Суд рассмотрит административный протокол 8 сентября, после чего собственника обяжут удалить рисунки.