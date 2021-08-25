В Госдуме назвали истинные цели создания антироссийского фонда на Украине

Запад пытается вмешаться во внутренние дела России с помощью антироссийского фонда на Украине, считает член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Западные страны планируют сформировать фонд "противодействия влиянию РФ" на Украине. Депутат Чепа в комментарии News.ru резко раскритиковал эту идею.

По мнению парламентария, истинные цели создания такого фонда заключаются в том, чтобы продвигать националистические, профашистские движения и вмешиваться в дела России.

Не исключено, что этот фонд будет существовать за счет разведслужб Запада. Москва выступит против деятельности антироссийской организации, уточнил Чепа.

На Украине недавно прошел саммит "Крымской платформы". В Москве его назвали антироссийским и заявили, что сделали определенные выводы, передает телеканал "360".